A polícia de Nova Orleans não sabe ainda o que motivou o tiroteio que deixou 19 feridos no desfile do Dia das Mães na cidade, mas desconfia que a quantidade de armas embrulhadas para presente de véspera no comércio dos EUA esteja diretamente ligada ao bangue-bangue festivo.

Parece que, este ano, foram vendidas mais carabinas que telefones celulares para a data.