Mapa astral

Uma coisa pode até não ter nada a ver com a outra, mas o fato é que no mesmo dia em que a presidente da Petrobrás, Graça Foster, revelou que tem tatuagens “até em locais que a roupa não mostra”, Soninha Francine comprometeu-se no Twitter a fazer uma “tatuagem do Lula com Boné do Corinthians” se Fernando Haddad realizar 10% das obras que prometeu no tal ‘Arco do Futuro’.

Se não foi coincidência, o mais provável é que ambas tenham dito essas coisas publicamente anteontem sob forte influência da “Lua Cheia e Vazia com Sol e Plutão em sextil” – deu na coluna do mestre Quiroga de terça-feira.

Tudo a ver, né não?