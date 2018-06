O torcedor do Corinthians já pode comprar por R$ 159,90 a camisa oficial do clube com o número 6 e o nome Roberto Carlos nas costas.

Terá em breve a opção mais barata de adquirir o meião personalizado do lateral esquerdo.

O jogador se celebrizou na Copa de 2006 pelo zelo com as meias na hora do gol da França que eliminou o Brasil.