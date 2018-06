Marias Bonitas

Só se fala disso na sociedade goiana: Andressa Mendonça, a fabulosa patroa de Carlinhos Cachoeira, ficou visivelmente incomodada com o surgimento no noticiário de Vanessa Caroline, a jovem ex-amante de um dos fiscais do esquema de fraudes no recolhimento do ISS em São Paulo.

São casos absolutamente diferentes – Andressa defendeu seu companheiro o tempo todo que ele passou na cadeia –, mas desde a aparição de Vanessa no ‘Fantástico’ entregando as mamatas do pai de seu filho, o circuito da corrupção no Brasil tem nova musa em evidência.

Além de muito mais loura, Vanessa leva sobre Andressa a vantagem de posar de testemunha-chave da roubalheira, ou seja, só pensa em fazer as mãos com a própria Justiça – e vice-versa!

Não importa de que lado esteja, Vanessa chegou às páginas de jornal para ocupar a lacuna que Andressa deixou no noticiário: a imprensa, como se sabe, adora alimentar o mito da mulher de bandido. Desde Maria Bonita é assim!