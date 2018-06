Marketing sem fronteiras

Depois de faturar com a pirataria em “Tropa de Elite”, o pessoal do marketing voltou empreender nova ação ousada no mundo das artes.

Ao que tudo indica, a Receita Federal só quis dar uma força à mostra ‘Marilyn Monroe – o mito’, último ensaio fotográfico da atriz apreendido no aeroporto de Cumbica.

Como não aliviou a cara da loura a tempo da abertura da exposição no MAM do Rio de Janeiro, transformou o evento em assunto nacional.

Com a liberação tardia, a mostra deve dar tanto público no próximo fim de semana quanto “Tropa de Elite”.