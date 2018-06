Mau humor cirúrgico

Neymar não está particularmente na bronca com as controvérsias sobre sua suposta anemia: o craque se irrita com tudo desde que extraiu as amídalas. Parece que o Felipão também foi um garoto super brincalhão até os 15 anos, quando passou pela mesma cirurgia em Passo Fundo.

“O povo fala demais”, desabafou Neymar, nervos à flor da pele após tomar ferro com a seleção na Suíça: “Ninguém vive comigo, mora comigo, ninguém sabe a verdade” – não lembra o Fepilão dando entrevista?

Neymar tem evitado a imprensa na Espanha e, mais grave que sua anemia, a imprensa catalã passou a se interessar pela saúde de “su novia” Bruna Marquezine. Só se fala por lá no ‘quadradinho de quatro’ da atriz no ‘Mira quién baila’ do ‘Domingão do Faustão’: sedutora, sensual, sexy, “su movimento de caderas”, que curvas…!

Barcelona em peso aguarda por “su performance de salsa” domingo que vem no Faustão, outro que, cá pra nós, deve ter operado as amídalas quando saiu do ‘Perdidos na Noite’!