Ticiane Pinheiro é séria candidata ao prêmio ‘Melhor Ex-Mulher da Década’.

O fim do namoro com César Tralli, a exemplo do que aconteceu na separação de Roberto Justus, parece coisa de conto de fadas:

“Vínhamos conversando sobre futuro nas últimas semanas e vimos que temos expectativas diferentes!”

Fofa!