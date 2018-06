Justiça seja feita à torcida da seleção de vôlei – tão criticada pela autoria do cântico “eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor” –, ninguém vestido de verde-amarelo no ginásio de Florença entoou o Hino Nacional à capela antes da final, contra os EUA, da Liga Mundial.

Resultado:

Perdemos do mesmo jeito, mas o mico foi bem menor!