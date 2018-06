Entre as revelações surpreendentes divulgadas em fotos e vídeos das viagens oficiais ao exterior da comitiva do governador Sérgio Cabral, chama atenção a disposição pro balacobaco do secretário de Saúde do Rio, Sérgio Côrtes (o mais à esquerda na foto).

Aqui no Brasil, o cara só fala sobre epidemia de dengue, falta de esparadrapo, descaso em corredor de hospital…

Lá fora, ele vira praticamente outra pessoa!