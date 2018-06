Melhor é o escambau!

Claro que você não vai puxar tal assunto na firma depois que seu chefe comemorou abraçado com o office-boy a eliminação do Barcelona na Copa dos Campeões, mas a verdade é que os medíocres estão em festa.

Acontece sempre que alguém fora de série no que faz, não importa o que faça, vacila em seu trabalho como um medíocre qualquer. Esta sensação de que somos todos mais ou menos a mesma porcaria reconforta o ser humano banal – ô, raça!

“Esse Messi também não é isso tudo que dizem dele, não!” O prazer de ver o melhor jogador do mundo pisar na bola foi revigorante para muita gente ao final do expediente de terça-feira, encerrado pelo apito final do juiz no Camp Nou. “Ninguém é tão bom assim!”

Veja só o caso do Obama, outro que também já foi considerado o melhor do mundo: é cada vez maior a torcida para que sua reeleição bata na trave em novembro. Se ele der vexame nas urnas, então, capaz até de ter chefe por aí liberando seu pessoal mais cedo para festejar.

Enfim, como já dizia Caetano Veloso, “somos uns boçais”, mas não vá deixar que isso estrague seu ambiente de trabalho, ok? Por enquanto, finja que também não vai lá muito com a cara do Messi, e bola pra frente!