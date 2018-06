Mineiraço ou Mineirãozaço?

Que nome teria um ‘Maracanaço’ no Mineirão? Só se fala disso em Montevidéu, mas por aqui o povo está mais preocupado em derrotar a PEC 37 do que com o resultado do Brasil x Uruguai desta quarta-feira em Belo Horizonte, pela semifinal da Copa das Confederações!

A sensação que a gente tem após 20 dias de manifestações de rua em todo o País é que a hipótese de eliminação do Brasil pelo mesmo carrasco de 1950, de novo disputando em casa uma copa da Fifa, doeria menos no brasileiro que uma bala de borracha nas costas.

Se há uma coisa que o Felipão não pode reclamar desta vez é de cobrança da torcida. O aspecto do dia-a-dia da seleção mais comentado nas redes sociais é, como se sabe, o design do bumbum do Hulk.

O que não quer dizer que o brasileiro não retomará seu entusiasmo pelo futebol em caso de uma final contra a Espanha. Pode também partir para detonar nas ruas a CBF junto com a Copa de 2014, se a gente perder para o Uruguai!

Você, particularmente, está torcendo pra quê?