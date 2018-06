Modéstia à parte…

Faltando ainda 2 dias para descer de vez a rampa do Planalto, Lula já disputa com FHC abertamente na mídia o título de melhor ex-presidente do Brasil. Em resposta à falta de modéstia do líder tucano, que dia desses se auto-proclamou ‘o cara’ – “Eu mudei o País!” -, o filho de dona Lidu partiu para a ignorância: “E eu promovi a maior capitalização da história do capitalismo mundial!”

Qual deles tirou mais leite de pedra, mais pobres da miséria, mais petróleo do fundo do mar, mais analfabeto da ignorância, mais bandido das ruas, mais corrupto do governo, mais aplauso em assembleia-geral da ONU, mais passaporte do bolso…?

Tomara que o espírito delirante dos concorrentes não deixe o debate descambar para a monotonia da política eleitoral. A disputa perderá inteiramente a graça se dispensar o caráter quase infantil das comparações que Lula e FHC gostam de estabelecer entre si.

Radicalizando, poderiam tirar a limpo quem cospe mais longe, quem solta pum mais alto, quem ri por último, quem tem o pinto maior, quem pisca primeiro…

Se virar programa semanal de games na TV concorre em audiência com o quadro ‘Lata Velha’ do ‘Caldeirão do Huck’.