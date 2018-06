Recém chegada do deserto do Atacama, palco chileno de sua última reportagem “indescritível” sobre a paisagem, Glória Maria faz um pit stop no Rio, mas já está de malas prontas para Israel, onde será mestre de cerimônia do show de Roberto Carlos em Jerusalém.

Como não tem do que se queixar, vai ao Muro das Lamentações só para não perder a viagem!