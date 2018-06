Pode ter sido o golpe de misericórdia na já esvaziada CPI do Cachoeira. A demissão da assessora parlamentar Denise Rocha espanta de vez do pedaço um bom punhado de membros – do governo e da oposição, indistintamente – que, a rigor, só lá davam as caras para ver o ‘furacão da CPI’ passar.

Todos que experimentaram a sensação usaram e abusaram do direito constitucional de ficar calado a respeito, até que tudo aquilo que imaginavam quando ela vinha – melhor ainda quando ia – ganhou conhecimento público com o vazamento na web do já famoso vídeo com cenas de sexo caseiro protagonizadas pela advogada.

O jeito foi demiti-la, mas – que ninguém se iluda! – a principal vítima no final de toda essa molecagem que fizeram com a moça será a própria CPI, que voltará do recesso sob ameaça de falta de quórum.

Para Denise, dependendo de sua disposição para holofotes, a história pode estar só começando. Se quiser posar para a ‘Playboy’, virar Panicat, substituta da Gretchen em ‘A Fazenda’, dançarina do Latino, desafeta do Alexandre Frota, Mulher Rocha – tudo, enfim, que toda aspirante ao posto de celebridade deseja –, não tem erro: vai se dar bem pra caramba!