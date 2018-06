Forte candidato a ‘Notícia Enguiçada do Século’, o adiamento de licitações no processo devagar quase parando de concessão do primeiro trem-bala brasileiro começa a ganhar a simpatia popular.

A falta de empresas interessadas no negócio talvez seja um aviso para deixar quietos os R$ 38 bilhões estimados para custear o projeto.

Com tantos desvios por aí, melhor mesmo não arriscar, né não?