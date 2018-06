Como em certas eleições que a gente torce para que acabem logo no primeiro turno, sem necessidade de novo período de propaganda política e nova votação, o pior de tudo na notícia da sobrevida de José Dirceu no STF é a constatação de que vai haver segundo turno no julgamento do mensalão.

Ninguém aguenta mais o nhenhenhém dos homens de capa preta!