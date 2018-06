Não tire seu sorriso do caminho!

Zuenir Ventura é quem está organizando o movimento! Começou a reunir em casa pequenos grupos aparentemente imunes ao vírus da reclamação compulsiva que se propaga em escala epidêmica país afora. Gente que não aguenta mais o mau humor das ruas!

Onde quer que você esteja – no banco, no trânsito, no facebook, batizado, botequim ou padaria –, tem sempre alguém discursando contra aquela-coisa-toda! Não raro, parece que todos à sua volta falam sozinhos. De vez em quando passa um com meio corpo pra fora do carro soltando palavrões.

Basta! Nos primeiros encontros promovidos pelo jornalista e escritor em Ipanema ficou decidido que alguma coisa precisa ser feita para convencer o indignado crônico de que, apesar de tudo, não há nada de errado em contar piada, falar besteira e desejar bom dia.

Embaralhando Caetano, está “tudo demorando em ser tão ruim”, mas “minha alegria, minha ironia, é bem maior do que essa porcaria”!