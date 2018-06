“O Chile está mais preparado para terremotos do que o Brasil para a Copa!” A conclusão consta de relatório redigido esta semana por observadores da Fifa especialmente antenados em tudo que acontece na América do Sul por conta da proximidade do primeiro Mundial realizado no continente nos últimos 36 anos – o último foi em 1978, na Argentina!

O Brasil, entretanto, leva sobre o Chile a vantagem de que aqui pode acontecer de tudo durante a Copa de 2014, menos terremoto! Não fosse isso, estaríamos agora morrendo de inveja da organização dos chilenos diante da ameaça de tsunami após tremor de magnitude 8,2 na escala Richter.

Morreu menos chileno após o abalo sísmico seguido de réplicas no litoral norte do país do que torcedores espancados no último Brasileirão. Faltando menos de 70 dias para a Copa, só uma coisa é certa nos preparativos do país-sede: não vai ter terremoto! – é tudo que podemos garantir no momento. Cá pra nós, não é pouca coisa!