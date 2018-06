Nascimento da política

Imagina só o Congresso Nacional agindo com o apoio e a torcida da população. Sonhar não custa nada: quem sabe, um dia, não se repete com os políticos de Brasília o que está acontecendo com a polícia do Rio de Janeiro! Afinal, a imagem dos homens de farda do balneário carioca não era, até bem pouco tempo, muito melhor que a dos deputados e senadores execrados pela opinião pública em todo País. Precisa, pra começar, de um Nascimento civil no parlamento. Falta uma tropa de elite apartidária no legislativo! O exemplo da polícia está aí pra quem quiser seguir.