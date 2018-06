Natal engarrafado

Com o Natal e o Réveillon confinados em fins de semana cercados de dias úteis por todos os lados, é bem provável que, em vez de migrar para as estradas, os engarrafamentos não deem trégua às grandes cidades durante as festas de final de ano. Nada tão grave quanto o inferno sobre rodas previsto para esta sexta-feira de fim de compras, mas é bem possível que, especialmente no Rio e em São Paulo, muita gente chegue amanhã para a ceia depois da Missa do Galo.

Com um pouco de sorte você pode até pegar pelo caminho um congestionamento com vista para árvore de Natal ou presépio iluminado, mas convém sair de casa para a “noite feliz” deste sábado com a antecedência de quem vai pegar um voo internacional.

Ainda que sua mãe more relativamente perto, faz de conta que você está indo ver Papai Noel na Lapônia. Até porque é pouco provável que a situação dos aeroportos amanhã seja mais caótica do que tem sido a rotina do trânsito nesta penúltima semana de 2011.

Em qualquer circunstância, mantenha a calma! Mais 10 dias e as grandes cidades terão o tamanho demográfico ideal de todo mês de janeiro. Passa rápido – acredite!