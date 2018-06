William Bonner virou uma espécie de Fátima Bernardes da Patrícia Poeta!

Deixou a colega de bancada do ‘Jornal Nacional’ sozinha na apresentação dos protestos desta segunda-feira em todo o País e foi cobrir a Copa das Confederações em Fortaleza.

É o tipo de coisa que a mulher costumava fazer com ele em Olimpíada e Copa do Mundo quando trabalhavam Juntos no telejornal.