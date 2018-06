Nem todo eleitor do Tiririca é abestado!

Tiririca comete propaganda enganosa de si mesmo no horário eleitoral gratuito na TV em São Paulo. O deputado só é palhaço daquele jeito na hora de pedir voto. Na Câmara Federal, não tem graça nenhuma! Mereceu, inclusive, elogios pela sua seriedade em quatro anos vida parlamentar, mas volta agora a apelar pro seu passado de artista bizarro para se reeleger às custas de quem, ao vê-lo esculachado o programa do TSE, fica achando que sua presença no Congresso é a mais completa tradução do voto Cacareco!

Com tanto palhaço posando de político sério no horário eleitoral, Tiririca é o único profissional de origem circense que finge continuar sendo o comediante de picadeiro que a política aposentou. “Tá de saco cheio da política, vote no Tiririca!” – confunde-se com o velho personagem nos slogans de campanha, dando a entender que seu papel em Brasília ainda é o mesmo do tempo em que ganhava a vida cantando ‘Florentina’. Só o eleitor muito abestado não percebe o truque!