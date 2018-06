Ninguém protesta de graça!

O que faz a sociedade civil que não contrata logo um bom contingente de militantes de aluguel para protestar contra esse escândalo do Senado Federal?

A Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST) cobra R$ 40 por cabeça, ou seja, com R$ 120 mil dá para organizar uma passeata de 30 mil manifestantes contra tudo isso que aí está.

Se for esperar que o povo tome espontaneamente a iniciativa de sair às ruas, não vai acontecer rigorosamente nada.

Nunca!

Nota do Tutty: “tem comentarista achando que de errado nessa história só a minha conta. Tudo bem, eu a corrijo: com R$ 120 mil, dá pra contratar 3 mil manifestantes. O resto é com vocês!”