Corre em Brasília o boato de que Denise Rocha, a eterna musa da CPI do Cachoeira, planeja reaparecer em grande estilo no “bota-fora do Peluso”, como vem sendo tratada na intimidade – o que dá margem a interpretações apimentadas e descabidas – a singela despedida que o STF prepara para o ministro Cezar Peluso, que no dia 3 de setembro completa 70 anos e estoura seu prazo de validade na corte.

Periga virar uma festa de arromba!