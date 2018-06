Arnaldo Carrilho é uma espécie de embaixador do Brasil no Fim do Mundo.

Trabalhou na Polônia comunista, na Berlim Oriental pré-queda do muro, no Laos e em território da Autoridade Palestina, antes de ganhar a responsabilidade de implantar uma representação diplomática do Brasil na Coréia do Norte.

Está, no momento, em Pequim, esperando a poeira nuclear baixar para seguir viagem.