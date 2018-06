Nova elite

Lula já está ganhando mais com palestras que o Felipão com desaforos.

Só hoje, o ex-presidente fatura R$ 200 mil para jantar na Casa Fasano com investidores do Bank of America Merril Lynch.

Fechou, ainda, negócio de US$ 500 mil para falar na Coreia do Sul, a convite da multinacional LG.

Capaz de acabar o ano mais rico que FHC.

Não à toa, Eike Batista anunciou dia desses em Los Angeles que pretende ser o homem mais rico do mundo, antes que a concorrência desbanque o magnata mexicano Carlos Slim.