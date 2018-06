O inferno astral de Silvio Berlusconi não tem data para terminar:

Acossado pela Justiça, internado em hospital com inflamação na vista e complicações cardiológicas, o dono do Milan amargou ontem goleada de 4 a 0 aplicada no seu time pelo Barcelona, resultado que eliminou os italianos da Liga dos Campeões.

Só falta ao ex-premier levar um fora da namorada de 27 anos!