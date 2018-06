O bebê de Mia Farrow!

Numa época em que quase todo mundo é ‘filho disso’ ou ‘filho daquilo’, o filho da atriz Mia Farrow vive o melhor dos dramas familiares: não sabe mais se é filho do Woody Allen, como supunha, ou do Frank Sinatra. A dúvida, como se sabe, acaba de ser levantada por sua mãe na revista ‘Vanity Fair’.

Aos 25 anos, crescido em casa de artistas, Ronan já está bem grandinho para tirar de letra tal incerteza sobre a titularidade de sua filiação. Fez até graça no Twitter: “Olha aqui, todos nós, ‘possivelmente’, somos filhos do Frank Sinatra.” Do Woddy Allen, de certa forma, também!

Seja lá quem for, seu pai continuará sendo reconhecido por todos como um gênio artístico de vida pessoal lastimável. Allen teria, segundo a reportagem da ‘Vanity Fair’, abusado sexualmente de uma irmã de Ronan quando ela tinha 7 anos de idade. Cá pra nós, deve ser até um alívio descobrir de repente que seu pai biológico é, na verdade, alguém que esteve metido com a máfia, né não?