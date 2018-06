O calote do noticiário

O que mais irrita o brasileiro na busca de entendimento sobre que diabos está acontecendo com o mundo financeiro é a nítida sensação de que o noticiário econômico está nos fazendo de bobos! Mantém a gente o tempo todo sob o estresse da quebradeira, mas na hora agá, entre mortos e feridos, salvam-se todos. Se o próprio Eike Batista parecia anteontem estar se safando do calote da dívida, imagina se os EUA entrariam hoje em “default”, seja lá isso o que for!

Apostei ontem de manhã minha lambreta como os americanos dariam um jeito de elevar o teto da dívida pública para não quebrar o Tesouro após a 0h desta quinta-feira. Meu palpite seguiu a mesma falta de lógica do que andei lendo nos jornais de véspera: quem diria que as ações da OGX disparariam da noite pro dia quase 50% na Bovespa!

Querem nos confundir! Num dia cai a produção industrial, no outro cresce o consumo, mas a mim não fazem mais de bobo: não acredito em nada do que o mercado diz na imprensa!