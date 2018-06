O prefeito Gilberto Kassab tirou o ministro Gilberto Gil para dançar no primeiro dia do Campus Party, uma espécie de Woodstock dos nerds montada até domingo no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo.

Os chamados ‘escovadores de bits’ não entenderam nada.

O próprio Gilberto Gil – reparem na foto – achou aquilo muito estranho.