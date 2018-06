O cunhado do Tancredo

Precisou a imprensa levantar suspeitas sobre a construção de um aeroporto no município de Cláudio (MG), obra pública em terras desapropriadas de um tio-avô do então governador Aécio Neves, pra gente ficar sabendo que o candidato tucano à presidência tem um tio-avô vivo em Minas.

Múcio Tolentino é irmão de dona Risoleta, viúva de Tancredo Neves, que, evidentemente, não tem nada a ver com essa história, seja ela qual for. Como dizia um slogan do Brizola na época em que precisou descolar seu parentesco com João Goulart, “cunhado não é parente”!

Já tio-avô, não sei não, viu?