Trocar foto do Daniel Dantas banqueiro pela do Daniel Dantas ator é pinto diante do que fez o ‘Correio Lageano’.

Em matéria sobre o delegado Protógenes Queiroz, o jornal de Lages (SC) publicou foto que parece ser de Kia Jorabichian, o anglo-iraniano dono da MSI, que andou fazendo rolo com o Corinthians.

Confira aqui.