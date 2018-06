O feitiço da Vila contra o feiticeiro

O perigo, nessas horas, é a gente começar a acreditar que esse inferno já foi paraíso. Sinceramente, não sei se o Brasil era melhor no tempo em que São Paulo dava café, Minas dava leite e a Vila Isabel dava samba. Rola nesse momento em relação ao Rio de Janeiro uma certa nostalgia por aí afora do tempo em que o apito da fábrica de tecidos era o que feria os ouvidos de Noel Rosa. O bairro carioca que serviu de berço ao compositor passou a ser reconhecido em todo o mundo como palco principal da guerra do tráfico que dominou o noticiário da semana.

A Vila virou vilã – não merecia! Ainda mais agora que prepara para 2010 as comemorações pelo centenário de Noel, com direito a samba-enredo de Martinho e o escambau. Vai passar pela avenida o bairro dos anos 1930, quando deu-se por lá a primeira grande guerra de facções rivais: Wilson Batista, de um lado, e Noel Rosa, de outro, duelavam no rádio sacando canções antagônicas sobre a malandragem e as fronteiras da Cidade Maravilhosa com o banditismo.

Dizem que, no fundo, o que eles disputavam eram as mais lindas mulheres do pedaço, mas, se Wilson cantava em prosa e verso um tipo que dizia “Navalha no bolso/Eu passo gingando/Provoco e tenho orgulho/Em ser tão vadio”, Noel reagia compondo Rapaz Folgado. A coisa foi esquentando até que Wilson Batista pegou pesado:

É conversa fiada

Dizerem que o samba

Na Vila tem feitiço.

Eu fui ver pra crer

E não vi nada disso.

A Vila é tranqüila,

Porém é preciso cuidado:

Antes de irem dormir,

Dêem duas voltas no cadeado.

Eu fui lá na Vila ver o arvoredo se mexer

E conhecer o berço dos folgados.

A lua nessa noite demorou tanto,

Assassinaram-me um samba.

Veio daí o meu pranto.

Foi assim que nasceu, em seguida e em resposta, Palpite Infeliz: “Quem é você que não sabe o que diz?” Já naquela época era muito difícil entender o que se passa em Vila Isabel. Eu passo!

Texto publicado na coluna Ambulatório da Notícia do caderno Aliás deste domingo no do ‘Estadão’.