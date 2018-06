O ópio do povo!

Economia é um troço de outro planeta! Agora mesmo, com todo mundo na expectativa do desempenho do Messi neste sábado, em sua segunda participação na Copa, o FMI encerra a semana preocupado com a derrota da Argentina na Justiça americana em disputa sobre dívida externa.

A rigor, nem uma coisa nem outra tem a menor importância para a vida como ela é, mas até quem não gosta de futebol deve reconhecer que a Copa tem o grande mérito de mudar o foco da má notícia: o ‘Fim de uma era’ de alto de página do ‘Estadão’ de ontem referia-se tão somente à eliminação da seleção da Espanha no Maracanã.

O torcedor brasileiro talvez não seja capaz de imaginar algo pior para si no momento, o que também não deixa de ser uma experiência diferente: é muito bom de vez em quando acordar achando que o fim do mundo não é a inflação, a fuga de capitais, o câmbio flutuante, o déficit da balança comercial, a queda da produção industrial, o teto da meta…

Vai Brasil!