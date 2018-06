O paciente zero do vírus da paz

Estudos preliminares sobre o tal “vírus da paz”, do qual Lula declarou-se portador inaugural, indicam que o presidente pode não tê-lo adquirido, como chegou a supor em Israel, no útero materno. Cientistas de todo o mundo reunidos em assembléia extraordinária para examinar que diabos é isso não descartam a possibilidade da coisa ser sexualmente transmissível. O que, cá pra nós, tornaria o contágio nada agradável no caso dos parceiros que todo mundo desejaria contaminar.

O certo é que ninguém pega o vírus da paz que nem o da gripe e, se os pesquisadores não descobrirem logo como compartilhar com a humanidade esta febre de Justiça do Lula, logo vão inventar uma vacina contra a pandemia da boa convivência no Oriente Médio. É preciso agir rápido e, sussurram as entrelinhas do noticiário, Israel quer porque quer que Mahmoud Ahmadinejad seja a primeira vítima do presidente brasileiro. Se o vírus da paz inocular o líder iraniano, tanto melhor. Caso contrário, bem-feito!