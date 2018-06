O secretário municipal de Cultura de Canudos, Valdy Ramos, ofereceu sua própria casa para hospedar Zé Celso Martinez Corrêa e a trupe do Oficina, que estarão na cidade baiana entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro encenando as cerca de 26 horas de duração do espetáculo ‘Os Sertões’, baseado no clássico de Euclides da Cunha.

Que Deus proteja esse rapaz!