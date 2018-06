A torcida do Vasco está lamentando até agora o desfalque de Rogério Ceni no gol do São Paulo ontem, em São Januário.

Pior que tem tricolor por aí achando que, se o tal do Denis fosse titular desde o início do Brasileirão, “não sei, não, viu!”

Isso quer dizer o seguinte:

O Brasil é mesmo um país sem memória!

Mais respeito com Rogério Ceni, caramba!