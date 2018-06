Pesquisadores holandeses gastaram R$ 760 mil para obter o primeiro hambúrguer feito em laboratório a partir de células-tronco de uma vaca.

É o tipo de despesa que, aqui no Brasil, nem o presidente da Câmara dos Deputados teria coragem de fazer para alimentar toda a bancada do PMDB no semestre.

Essas coisa a oposição não vê!