Esse mundo é dos…

O ideal seria um meio termo entre o glamour sem limites do mundo fashion que desfilou no fim de semana em São Paulo e a falta de charme do planeta alternativo que se instalou na Cúpula dos Povos da Rio+20. Isoladamente, do jeito como apresentam suas propostas, um e outro parecem insustentáveis.

Tem coisas que, mal comparando, você só vê em semana de moda e em conferência sobre o clima! Blusa de madeira, sapatos de acrílico e coroas de crucifixo formam por vezes conjuntos tão esquisitos na passarela quanto a combinação de pataxós, hare krishnas, hippies e sindicalistas na mesma manifestação de salvação da espécie.

Ou não, né?!