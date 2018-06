O Vaticano não guarda mágoas do jovem diplomata britânico que fez piada oficial com a visita do papa à Inglaterra e a Escócia em documento interno que vazou na imprensa.

Pelo contrário, é até grato ao gaiato!

O pedido de desculpas do Reino Unido recolocou a Igreja no lado dos mocinhos no noticiário.

Há um tempão que isso não acontecia!