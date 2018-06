O segredo da Dilma!

Quase que o Sepúlveda Pertence, cujo nome já diz tudo, estraga a surpresa que a presidente Dilma prepara com tanto carinho para a festa de Natal no Palácio do Planalto.

A cabeça do Lupi já estava, inclusive, embrulhada para presente quando o presidente da Comissão de Ética Pública entrou em cena aconselhando o fim da brincadeira. O eleitor ainda não sabe, mas a Dilma o tirou no sorteio de “amigo oculto”.

Daí toda essa saia justa, tadinha, para manter o ministro no cargo até a hora da distribuição dos presentes, o que deve acontecer já na semana que vem, antes que a falta absoluta de argumentos para não demitir o cara estrague a surpresa.

O constrangimento com a situação em Brasília chegou a um ponto tal na quinta-feira que não restou alternativa à presidente senão dar um pulinho em Caracas, onde ninguém sabe direito quem é ou para que serve o Lupi.

Sabendo aqui e agora que ele é o presente de ‘amigo oculto’ que Dilma quer entregar de bandeja ao povo brasileiro neste fim de ano, será que não dá para esperar a hora da festa? Parece criança, caramba!

Entendeu, Sepúlveda, ou quer que a presidente desenhe?