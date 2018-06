O substituto do insubstituível

Corre nas redes sociais a ideia de uma chapa com Artur Ávila, nosso Nobel de Matemática, como vice de Marina Silva candidata a presidente pela coligação PSB/Rede Sustentável! Marcelo Oliveira, técnico do Cruzeiro, é outro nome bem lembrado numa lista que tem ainda Joaquim Barbosa, Marcelo Tas, a atriz Sophie Charlote, o Júnior do Afroreggae e a mãe do Cazuza com boas cotações.

Na falta de alguém do PSB que o eleitor consiga minimamente lembrar – a Erundina talvez fique excessiva numa chapa que já tem Marina na cabeça –, a turma anda exercitando o livre-arbítrio da internet para indicar alguém improvável para um cargo que, afinal, qualquer um, até o Michel Temer, consegue exercer sem atrapalhar muita coisa.

Para vice de Marina, estão também lançadas na web as candidaturas de Maurício de Souza, de Merie Poza (a contadora que dedurou o doleiro Youssef), dos chefs Alex Atala e Roberta Sudbrack, além – é claro! – da ativista Sininho. Você também tem alguém em mente?