O último feriadão!

Vá se preparando desde já para aquele inferno: engarrafamento na estrada, praia cheia, fila pro frango de padaria, pernilongo, banheiro entupido, cantoria no vizinho de madrugada, TV com fantasma, racionamento de água no condomínio e, por fim, chuva!

O 15 de novembro da semana que vem não vai ser um feriadão como outro qualquer: será o último de um ano extremamente mal servido de datas propícias para se enforcar o trabalho.

Afora o Carnaval em março, teve a quinta-feira de Tiradentes colada na Sexta-feira Santa em abril; Corpus Christi em junho; mais três quartas-feiras de folga no segundo semestre: 7 de setembro, 12 de outubro e o 2 de novembro da semana passada.

Como Natal e Réveillon em 2011 caem em dois sábados e domingos, sobra o próximo fim de semana engatado na terça da Proclamação da República para quem sonha passar quatro dias fora da cidade antes do carnaval de 2012.

Tanta expectativa, como se sabe, nunca dá certo nessas ocasiões, mas vai convencer a nova classe média de que o melhor lugar para aproveitar feriadão assim é em casa.

Sem querer bancar o estraga-prazeres, não está mais aqui quem falou. Mas não digam depois que não avisei!