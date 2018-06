Entreouvido no Congresso sobre a situação do deputado André Vargas, depois que o petista embananado com um doleiro amigo pediu licença da vice-presidência da Câmara:

“É o fim da era Vargas!”

O aloprado da vez sai da política dando tiro no pé!

Seu período histórico, iniciado com aquela patacoada de cerrar o punho erguido em provocação a Joaquim Barbosa, termina 1 mês depois com uma saraivada de lambanças do parlamentar batendo às portas do STF!

Ou seja, já era!