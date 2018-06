O verão do iPhone 4S

Já tem flanelinha passando o ponto nas ruas de São Paulo. Não espalha, não, mas está dando muito mais grana ser guardador de vaga em fila para comprar o iPhone 4S no Shopping Eldorado.

Se bem que, pra muita gente que virou a noite no burburinho dos pontos de venda do smartphone da Apple em todo o Brasil, o bom do programa é justamente a social da espera, uma espécie de “esquenta” do verão que começa na próxima quinta-feira.

“É inteiramente surreal estar aqui a essa hora”, admitiu Regina Casé na madrugada de ontem no Barra Shopping. “Eu não aguentava mais de impaciência.” Para clientes especiais como a atriz e apresentadora da Globo, as operadoras de telefonia criaram áreas VIPs, com direito a coquetel, pedidos de autógrafo e o escambau.

Daí a virar point de ex-participantes de reality shows, não precisa nem pagar cachê. Isso quer dizer o seguinte: muito em breve, talvez ainda antes do Natal, vai ter gente na fila que nem sabe o que é, muito menos pra que serve, o iPhone 4S.

Se depender desta turma, os flanelinhas vão acabar voltando para o calor das ruas no verão.