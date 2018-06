Olha o passarinho!

Renan Calheiros – quem diria! – está bem na foto. Entre o anúncio da aposentaria de Joaquim Barbosa e a aprovação da Lei da Palmada no Senado, o presidente do Congresso posou para os jornais trocando gargalhadas com o presidente do STF e beijinhos com a Xuxa. Com o neto no colo da apresentadora, entrou para a galeria de selfies no iPhone da loura!

Há quem deduza disso que o senador alagoano está em campanha para divulgar seu bem sucedido implante de topete – nem o do José Dirceu ficou tão bom –, mas o fato político da semana é que nenhum dos candidatos à Presidência demonstrou estratégia de marketing melhor de exposição na mídia. Se as eleições fossem hoje, não sei não, viu!

Comenta-se em Alagoas que a velha raposa está fazendo pose de cordeiro para não atrapalhar a candidatura do filho ao governo do estado, mas há também no gabinete do senador gente capaz de jurar de pés juntos que o chefe é outra pessoa depois que deixou de ser careca.

A conferir!