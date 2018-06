Onde está o cara?

https://brasil.estadao.com.br/blogs/tutty/wp-content/uploads/sites/79/2011/03/Tutty.blog_.interrogacao1.jpg De uma vez por todas, é bom esclarecer o seguinte: Lula não está aceitando convites para inaugurar loja de shopping ou dançar valsa em baile de debutantes.

A boataria sobre que diabos o ex-presidente anda fazendo fora do noticiário começou nos bastidores do carnaval no Anhembi, onde ele era esperado – e não apareceu – para homenagear a sua São Bernardo do Campo no desfile da Tom Maior. “Cadê o Lula?” Só se falava disso no sambódromo paulistano.

Dois dias depois, alguém na Marquês de Sapucaí chegou a justificar a ausência do convidado de honra do camarote do governador Sérgio Cabral supondo que Lula estivesse com Romário, Cafu, Dunga e Bebeto jogando aquela pelada sem-vergonha na Chechênia. O fato é que, desde que faturou R$ 200 mil para dar uma palestra, o homem sumiu do circuito arroz de festa da mídia.

Comenta-se em cantos de página que nos próximos dias ele estaria a caminho de Doha, no papel de orador de um fórum da rede de televisão Al Jazeera, só para fugir da tentação de uma proposta milionária do camarote concorrente da Devassa no Desfile das Campeãs. Será o Benedito?