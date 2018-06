A prisão do Batman em protesto Black Bloc no Rio fez o carioca incorporar nova palavra de ordem à voz das ruas: “Onde está o Robin?” – perguntam-se mascarados do Oiapoque ao Chuí. Nos filmes, ele já não aparece há um tempão! Será que a PM está metida nisso também?

A hipótese foi levantada ontem Hollywood, onde o interesse brasileiro pelo desaparecimento da metade mais frágil da dupla dinâmica foi celebrada como um bom motivo para a retomada da série no cinema. A Warner já até encomendou a seus roteiristas um longa-metragem sobre o paradeiro de Robin.

O argumento do estúdio sugere que, decidido a descobrir o que aconteceu com o menino prodígio, o homem-morcego fuja da delegacia para refazer os últimos passos de Robin na Rocinha, a maior favela de Gotham City, onde foi visto pela última vez saindo com aquela sua roupinha ridícula da UPP comandada pelo lendário comissário Gordon.

Wagner Moura está cotado para o papel principal!