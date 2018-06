Os drones estão chegando!

Eles estão cada vez frequentes no noticiário! Nos últimos 10 dias, teve um ‘do bem’ que ajudou a capturar o traficante Menor P no Rio, outro ‘do mal’ que levou 250 gramas de cocaína até o pátio da prisão de São José dos Campos e, no outro lado do mundo, um meio atabalhoado caiu do céu e abriu a cabeça de uma triatleta durante corrida na Austrália. Os drones estão cada vez mais próximos de nós!

Vai demorar ainda algum tempo até que tomem o lugar dos motoboys, mas a Amazon já desenvolve uma esquadrilha de máquinas voadoras não tripuladas (foto) para fazer entregas de encomendas com até 2,3 quilos nos grandes centros urbanos.

No futuro, imagino, todo mundo vai ter pelo menos um em casa para pequenos trabalhos domésticos, tipo pegar o pão na padaria ou levar o cachorro pra passear. No mercado livre da internet, já existem dezenas de modelos à venda e, se o Legislativo não colocar logo em pauta a necessidade de um Marco Civil dos Drones, o caos vai se instaurar sobre nossas cabeças!