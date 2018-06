Oscar de Cara de Pau

Quando disse em abril de 2012 “não tenho mais cara de pau para pedir votos”, o deputado Stepan Nercessian foi de uma modéstia incomum aos grandes atores.

Quem já o viu por esses dias no horário eleitoral gratuito do Rio no papel de candidato à reeleição na Câmara Federal garante:

O personagem está ótimo, nem de longe lembra aquele cara amargurado que, pego nas adjacências do escândalo Carlinhos Cachoeira tomando empréstimo do bicheiro, entendeu perfeitamente a decepção de seus eleitores, a ponto de pensar em desistir da carreira política.

É sério candidato ao prêmio de Melhor Cara de Pau!